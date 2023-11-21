Комедия «Папаша в бегах» вышла в российский прокат

Комедийно-приключенческий фильм «Папаша в бегах» вышел на большие экраны России 16 ноября. Режиссер и сценарист — Алексей Южаков.





Авторами сценария также выступили Дмитрий Пензин и Михаил Артемьев. По сюжету, сибиряк Толя сталкивается с переменами в жизни. Жена героя беременна, а молодой парень, испугавшись ответственности, сбегает на вахту. Однако все идет не по плану.





В поезде Толя знакомится с беспризорником Колей. После череды роковых совпадений, неверных решений и хитрости мальчика главный герой уже числится «похитителем детей». Его объявляют в областной розыск. Так начинается путешествие молодого будущего отца и его нового подопечного, которое поменяет их жизни навсегда.





В комедии снялись Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева, Анна Уколова, а также Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов и многие другие.









Фото: YouTube