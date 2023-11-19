Вышел рекламный ролик мультсериала «Покемон: Консьерж»

19.11.2023

Вышел рекламный ролик мультсериала «Покемон: Консьерж»
Netflix представил расширенный рекламный ролик мультсериала «Покемон: Консьерж». Релиз на стриминге состоится 28 декабря, сообщает Film.ru.

Сюжет расскажет о консьержке Хару, работающей в отеле Pokémon Resort. Девушка должна проследить, чтобы все гости-покемоны получили должный уход и хорошо провели время. Однако некоторые покемоны любят подурачиться и нарушить распорядок дня, что несколько усложняет ситуацию.

Главную героиню озвучила звезда «Пацанов» Карен Фукухара. Сериал был впервые анонсирован в феврале этого года. В первом сезоне намечено четыре серии.



Фото: скриншот в YouTube из мультсериала «Покемон: Консьерж»