Вышел рекламный ролик мультсериала «Покемон: Консьерж»

К проекту присоединились новые артисты.
В конкурсе будет участвовать фильм «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром» российского режиссера Вла...
В первом сезоне запланировано четыре серии.
Во второй части снимались Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон и др.
Премьера полнометражной ленты состоится в праздники.
К проекту присоединились новые артисты.
В конкурсе будет участвовать фильм «Горгона Медуза. Репетиция с оркестром» российского режиссера Вла...
В первом сезоне запланировано четыре серии.
Во второй части снимались Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон и др.
Премьера полнометражной ленты состоится в праздники.
Стилистически спектакль сочетает два мощных эстетических явления — шекспировский театр елизаветинско...
Сказка вышла в прокат 26 октября.
В том числе пальмирские памятники.
Там состоятся мероприятия, посвященные юбилею поэта в 2024 году.
Театрализованное представление разработано сотрудниками Енисейского музея-заповедника имени А.И. Кыт...
Проект также включает две выставки в Крыму и проведение творческих встреч, издание книги об искусств...
Режиссером картины является Любовь Борисова.
В ней представили шесть кинолент.
Почетным гостем станет итальянский бас, солист «Ла Скала», Метрополитен-оперы, Лондонской королевско...
Она исполняла роли в театральных постановках: «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «...
Конкурс проводится в России впервые и является аналогом «Детского Евровидения».
Речь шла о совместных проектах, обменных гастролях театров и коллективов, сотрудничестве в сфере кин...
Посетители увидят фотографии жизни и обучения балерин и их педагога — Валерии Цветаевой, старшей сес...
Трехдневная программа объединит более 70 слушателей, из которых 30 прибыли из новых субъектов Росс...
Выставка пройдет в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына с 28 ноября 2023 года по 3 мар...
19.11.2023