Вышел рекламный ролик мультсериала «Покемон: Консьерж»

Netflix представил расширенный рекламный ролик мультсериала «Покемон: Консьерж». Релиз на стриминге состоится 28 декабря, сообщает Film.ru.





Сюжет расскажет о консьержке Хару, работающей в отеле Pokémon Resort. Девушка должна проследить, чтобы все гости-покемоны получили должный уход и хорошо провели время. Однако некоторые покемоны любят подурачиться и нарушить распорядок дня, что несколько усложняет ситуацию.





Главную героиню озвучила звезда «Пацанов» Карен Фукухара. Сериал был впервые анонсирован в феврале этого года. В первом сезоне намечено четыре серии.













Фото: скриншот в YouTube из мультсериала «Покемон: Консьерж»