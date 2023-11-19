Драма «Не хороните меня без Ивана» получила гран-при кинофестиваля «Северный характер»

19.11.2023
Гран-при XV Международного кинофестиваля «Северный характер» в Мурманске получил фильм режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», передает ТАСС.
В категории «Документальный фильм до 90 минут» победителем стала лента «Голубоглазый японец» режиссера Чавдара Георгиева. Приз за режиссуру получил документальный фильм «Суперсерия-72» режиссера Сергея Головецкого.
В номинации «Документальный фильм до 60 минут» победителем стал фильм «Фаза луны» режиссера Андрея Осипова. Лучшей телевизионной программой стала «Блокадная книга рецептов» режиссера Федора Бабенко. В номинации «Сериал» победителем признан многосерийный фильм «Горячая точка — 3» режиссера Дениса Карро.
За лучшее раскрытие темы Великой Отечественной войны приз получил сериал «Баренцево море» режиссера Олега Фомина. Лучшей операторской работой признан фильм «Сожги все мои письма» режиссера Бьерн Л. Рунге.
Призы также получили фильм «Туман» режиссера Наталии Гугуевой и сериал «Россия_on_air» режиссеров Светланы Горло, Юлии Варенцовой.
Специальный приз за лучшую режиссерскую работу присужден фильму «Снегирь», который снимался в Мурманской области.
XV Международный фестиваль «Северный характер» проходил в Мурманске, темой фестиваля было выбрано притяжение Севера. Более 70 фильмов, вошедших в конкурсную программу, рассказали, как Север привлекает, удерживает уникальной природой, смелыми и открытыми людьми.
Фото: Pixabay.com