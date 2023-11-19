В финале Международного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» победили участники из России и Китая

19.11.2023
В Москве прошел финал Международного конкурса детской авторской песни «Наше поколение» — Junior song contest «Our generation» (OGSC).
По результатам народного голосования победительницей проекта стала 11-летняя Ичунь Ван из Китайской Народной Республики, а по итогам голосования профессионального жюри — 12-летний певец из России Идар Коцев.
Как сообщили организаторы конкурса, всего в финале участвовали 13 юных артистов из России, Китая, Бразилии, Азербайджана, Маврикия, Кыргызской Республики, Монголии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР.
Поддержать конкурсантов на сцену финала конкурса также вышли и звездные гости: Дима Билан и певица Zivert.
Конкурс «Наше поколение» проводится в нашей стране впервые и является аналогом «Детского Евровидения». В отличие от европейского, он несет высокие культурные ценности, образовательную программу, формирует потенциал подрастающего поколения, а также полностью исключает любые политические аспекты.