Представители официальных делегаций обсудили культуру объединения на форуме в Петербурге

Министр культуры Ольга Любимова поделилась итогами 2,5-часовой встречи с представителями официальных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова подчеркнула, что диалог с представителями официальных делегаций не был посвящен культуре отмены.





«Напротив, мы говорили о культуре объединения. Это очень важно. Многообразие и суверенность культуры — основа формирования многополярного мира», — написала министр.





По ее словам, многие страны выразили прямую солидарность с российской культурной политикой и с тем, что русскую культуру отменить невозможно. Ольга Любимова добавила, что Россия открыта для диалога и продолжает совместную работу с зарубежными коллегами.





Министр культуры также рассказала участникам о российских проектах для развития сферы культуры. Стороны обсудили и создание самостоятельного Евразийского кинофестиваля и кинопремии, а также нового музыкального международного конкурса.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой