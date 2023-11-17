Начались съемки сериала «Первый номер» с Евгением Цыгановым в роли писателя

Начались съемки сериала «Первый номер», где сыграют Евгений Цыганов, Надежда Михалкова и Павел Деревянко. Режиссер саркастической драмы — Клим Козинский.





Подробности о сериале выяснил РБК Life. Сюжет «Первого номера» разворачивается вокруг ловеласа и популярного в прошлом писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). Герой продолжает жить на широкую ногу и все больше погружается в долги, отметили журналисты.





«Жизнь преподносит ему возможность возродить карьеру — Косте предлагают занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе», — гласит синопсис.





Герой не сразу, но принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца. Персонажу Цыганова дали всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать свою профпригодность.





В сериале также снимаются Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко и многие другие.





Сценаристом сериала стал Сергей Минаев, чьи книги уже легли в основу нескольких фильмов. Любовный интерес главного героя сыграла Надежда Михалкова.









Фото: YouTube