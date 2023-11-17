Министр культуры России Ольга Любимова выступила за создание открытого Евразийского фестиваля, кинопремии и музыкального конкурса.



Об этом Ольга Любимова рассказала на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.



По словам министра культуры России, Россия готова делиться опытом и выступает за обеспечение равных возможностей для взаимодействия с культурами зарубежных стран.



«Эта политика позволяет нам продолжать работать и в условиях санкций. Примером такого взаимодействия стал 17-й Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Заявки на участие подали 742 музыканта из 41 страны. Из них было отобрано всего 236 человек. За конкурсом наблюдал весь мир. Сами туры собрали более 50 млн просмотров из 102 стран», — сказала министр.



IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября. В этом году форум объединил 73 страны мира, участие в нем принимают 56 официальных делегаций.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova