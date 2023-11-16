В Москве пройдет музыкальный киносалон «Сергей Рахманинов. Классика в новом мире»

Национальный фонд поддержки правообладателей проведет премьерный музыкальный киносалон в честь Сергея Рахманинова. Об этом сообщила пресс-служба НФПП.





Творческий вечер «Сергей Рахманинов. Классика в новом мире» состоится 22 ноября в Москве. Местом проведения мероприятия стал кинотеатр «Мир искусства». Музыкальный киносалон пройдет в рамках Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино».





В этом году во всем мире отмечают 150-летие со дня рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера. Рахманинов оставил за собой огромное культурное наследие, отметили в НФПП.





«Я — русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это плод моего характера, и потому это русская музыка», — говорил он журналистам, находясь в эмиграции.





Проект НФПП предполагает организацию цикла культурно-просветительских встреч, приуроченных к юбилею композитора, уточнили в пресс-службе. Программа музыкального киносалона будет состоять из показа фильма, концерта и лекции о творчестве музыканта.





Начнется вечер в 17:00. Вход будет свободным, но по заранее пройденной регистрации на сайте проекта «Музыкальный киносалон» «Сергей Рахманинов. Классика в новом мире».









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