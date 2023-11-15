В Самаре откроется филиал Третьяковской галереи

15.11.2023

В Самаре откроется филиал Третьяковской галереи
Филиал Государственной Третьяковской галереи в Самаре распахнет двери в 2024 году. Об этом рассказала директор департамента музеев Минкультуры России Елена Харламова.

По ее словам, в следующем году открывается Бахрушинский музейный квартал. Также любителей искусства ждут и другие нововведения.

«Филиалы Третьяковки в Калининграде и Самаре и новое здание на Кадашевской набережной», — поделилась Харламова на стратегической сессии всероссийского проекта «Музейный маршруты России», которая проходит в Санкт-Петербургской академической капелле.

Филиал галереи будет расположен в отреставрированном здании фабрики-кухни завода имени Масленникова. Здание носит статус объекта культурного наследия федерального значения.

Открытие несколько раз пришлось перенести. В июне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал ТАСС, что власти региона рассчитывают на открытие учреждения культуры в третьем квартале текущего года.


Фото: YouTube