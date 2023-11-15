Российско-итальянский кинофестиваль RIFF начнется в Москве 21 ноября

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF в этом году состоится в Москве. Программа начнется 21 ноября и завершится 3 декабря, уточнили организаторы.





В рамках мероприятия будут показаны 20 фильмов. Также пройдет лекционная программа. Роли в картинах, выбранных для показа, исполнили Пьерфранческо Фавино, Нанни Моретти, Катрин Денев, Орнелла Мути, Марко Джаллини, Алессандро Гассманн, Лаура Моранте и другие звезды итальянского и мирового кино.





«Каждый показ — российская премьера», — поделились организаторы.





Десятый, юбилейный фестиваль откроется с показа фильма «Лучшая жизнь». Мировая премьера картины прошла на Международном кинофестивале в Торонто. В программу вошли фильмы, действия которых разворачиваются в разных уголках Италии.









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