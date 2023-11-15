Театр из Бурятии «Байкал» выступил на концерте в Кремле

15.11.2023
Двухдневная программа национального театра песни и танца «Байкал» из Бурятии открылась 14 ноября в большом зале Государственного Кремлевского дворца. Концерт посвятили 100-летию республики.
По данным ТАСС
, артисты дали гала-концерт «Моя Бурятия». Второе выступление состоится 15 ноября.
«В первый день мы показываем национальную программу, во второй - покажем танцевально-музыкальное шоу «Блеск Азии», раскрывающее древнюю культуру Азии», — поделился директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев на открытии концерта.
Глава Бурятии Алексей Цыденов также пригасил посетить мероприятия в Кремле. По его словам, во второй день выступления посвятят культуре Китая, Индии, Монголии, Вьетнама, Камбоджи.
Ранее стало известно, что театр «Байкал» принимал участие в создании музыкального сопровождения к мультфильму
об адмирале Невельском. В ходе работы было записано несколько саундтреков.
Фото: YouTube