Театр из Бурятии «Байкал» выступил на концерте в Кремле

Двухдневная программа национального театра песни и танца «Байкал» из Бурятии открылась 14 ноября в большом зале Государственного Кремлевского дворца. Концерт посвятили 100-летию республики.





По данным ТАСС , артисты дали гала-концерт «Моя Бурятия». Второе выступление состоится 15 ноября.





«В первый день мы показываем национальную программу, во второй - покажем танцевально-музыкальное шоу «Блеск Азии», раскрывающее древнюю культуру Азии», — поделился директор театра «Байкал» Дандар Бадлуев на открытии концерта.





Глава Бурятии Алексей Цыденов также пригасил посетить мероприятия в Кремле. По его словам, во второй день выступления посвятят культуре Китая, Индии, Монголии, Вьетнама, Камбоджи.





Ранее стало известно, что театр «Байкал» принимал участие в создании музыкального сопровождения к мультфильму об адмирале Невельском. В ходе работы было записано несколько саундтреков.









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