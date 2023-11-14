Стала известна дата выхода мультфильма про адмирала Невельского

Полнометражный мультфильм о русском адмирале и исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском выйдет в ноябре 2025 года. Об этом рассказал продюсер хабаровской анимационной студии «Мечталет» Илья Кузнецов.





Создатель мультфильма поделился деталями в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Кузнецов обозначил сроки выпуска анимационного проекта. Мультфильм выйдет в ноябре 2025 года.





«Современная анимация, созданная в России, в Хабаровске, о великом русском адмирале Невельском. Мне кажется, это потрясающе», — заявил губернатор края Михаил Дегтярев в ответ продюсеру.





Продолжительность мультфильма составит 90 минут. Авторы проекта хотят поделиться красотой природы Дальнего Востока, показать быт и традиции народов. В 2022 году появился тизер мультфильма. К работе над музыкальным оформлением создатели привлекли театр «Байкал» из Улан-Удэ, с которым записано несколько саундтреков.









Фото: YouTube