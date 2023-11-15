Российские кинолокации представили на Global Media Congress в Абу-Даби

В Абу-Даби открылся Global Media Congress, на котором Роскино представлен стенд о кинолокациях в России, передает пресс-служба компании.



Одно из крупнейших мероприятий в киноиндустрии открылось 14 ноября в Национальном выставочном центре ADNEC.



На российском стенде Filming Locations in Russia представлены возможности съемок в российских регионах: Москве, Московской области, Калининграде, Сочи, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах. В работе стенда Роскино принимают участие представители Российской ассоциации продюсеров кино и телевидения.



Отмечается, что конгресс проводится второй раз за год. На первом конгрессе присутствовало более 5,5 тысячи делегатов, свыше 13,5 тысячи посетителей, почти 200 международных брендов.



В Роскино рассказали, что конгресс объединяет целый ряд направлений медиаиндустрии: производство и продвижение контента, телерадиовещание, технологии, оборудование, медиаплатформы и другие.



В 2023 году в рамках Filming Locations in Russia прошло 7 кинолокационных туров для зарубежных специалистов киноиндустрии.



До конца года планируется провести кинолокационные туры для продюсеров из Сербии, Ирана, Мозамбика, ЮАР в Москву и Санкт-Петербург.









Фото: пресс-служба Роскино