Культурный центр «Традиция» Захара Прилепина заработал в Забайкалье

Федеральный проект патриотизации культуры — культурный центр «Традиция» писателя Захара Прилепина начал работать в Забайкальском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.





Основной целью проекта стали выявление, поддержка и популяризация культурных продуктов, которые направлены на поддержку СВО, их авторов, поддержавших Россию.





«Создателем проекта является писатель, подполковник Росгвардии, политический деятель Захар Прилепин», — уточнили авторы сообщения.





В рамках проекта с 13 по 17 ноября в Чите на базе Забайкальской краевой библиотеки имени Александра Пушкина открыт литературный клуб. Здесь российские поэты и писатели читают лекции под руководством члена Союза российских писателей Владимира Безденежных. Основная цель клуба заключается в помощи молодым талантливым литераторам, которые хотят повысить свое профессиональное мастерство.









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