На Международном русском кинофестивале фильм «Золотая бронза» наградили в двух номинациях

12.11.2023
Картина режиссера Игоря Копылова «Золотая бронза» получила два приза на VII Международном русском кинофестивале в Москве, сообщает ТАСС.
Фильм отметили сразу двумя наградами в номинациях «Лучший актерский ансамбль» и «Война и мир». Церемония вручения призов состоялась в Доме кино в Москве.
Фильм «Золотая бронза» состоит из пяти новелл о дружбе и взрослении детей, переживших трагические события 2004 года в Беслане. Прототипами главных героев стали олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов. В съемках фильма участвовали артисты театров Владикавказа, а также жители Северной Осетии.
Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария стал Игорь Копылов.
За год фестивальной жизни картина удостоилась 15 наград.
Международный русский кинофестиваль проводится ежегодно с 2017 года.
Фото: кадр из фильма «Золотая бронза» на YouTube