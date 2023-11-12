В киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма-оперы «Пиковая дама»

12.11.2023
Всероссийский проект «Театр в кино» открылся в столичном киноцентре «Октябрь» премьерой фильма-оперы «Пиковая дама» театра «Геликон-опера», сообщает ТАСС.
Съемки картины стартовали 16 августа и завершились 26 августа.
Произведение «Пиковая дама» на музыку Чайковского по одноименной повести Александра Пушкина легло в основу проекта в жанре фильма-оперы. Действие картины разворачивается в декорациях старинного особняка, до революции принадлежавшего княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, который сейчас занимает театр.
Режиссеры-постановщики — Дмитрий Бертман и Валерий Спирин, дирижер-постановщик — Валерий Кирьянов, художники-постановщики — Игорь Нежный и Ростислав Протасов.
В фильме снялись Елена Михайленко, Иван Гынгазов, Лариса Костюк и многие другие.
Зрители могут увидеть в картине антикварную мебель из коллекции народных артистов СССР Ирины Архиповой и Владислава Пьявко, а также аксессуары из личной коллекции заслуженной артистки РСФСР, солистки Большого театра Нины Лебедевой.
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»