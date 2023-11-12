Электротеатр «Станиславский» покажет премьеру «Горький. Опыт: Чудаки»

12.11.2023
На Основной сцене Электротеатра «Станиславский» с 23 по 26 ноября пройдут премьерные показы спектакля Анатолия Васильева лаборатории «Горький. Опыт: Чудаки», сообщает пресс-служба театра.
Это уникальный проект, созданный лабораторией «Варвары» под руководством Анатолия Васильева. Главная цель заключается в исследовании современного человека в контексте русского психологического театра. «Горький. Опыт: Чудаки» — вечер этюдов по пьесе Горького «Чудаки».
Главной темой «Чудаков» Горького становится размышление героев об идеальном человеке, его конфликте с человеком старой формации и разрушении социальных связей.
Отсутствие «жесткой» формы спектакля, импровизация, незавершенность, — все это дает зрителю возможность познакомиться с театральным процессом «изнутри» и стать непосредственным участником театра прямого действия, театра, который создается здесь и сейчас — в эту самую минуту.
В эти вечера актеры открывают процесс репетиций спектакля для публики. Сцены повторяются по несколько раз разными исполнителями. Актеры могут играть любых персонажей и в любой последовательности.
Участники: Екатерина Андреева, Мария Беляева, Дарья Далия, Иван Котик, Антон Лукин, Александра Милькис, Стася Негинская, Глеб Пирятинский, Денис Прутов, Янина Третьякова, Павел Шумский.
Фото: пресс-служба Электротеатра «Станиславский»