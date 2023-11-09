В работе фестиваля «Время традиций» в Коломне примут участие около 100 человек

09.11.2023

В работе фестиваля «Время традиций» в Коломне примут участие около 100 человек
В Коломне пройдет Всероссийский молодежный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций», передает пресс-служба Министерства культуры России.

Мероприятие проводится в рамках грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства.

Во Дворце культуры «Тепловозостроитель», Школе ремесел, Центре досуга и культуры «Черкизово» с 14 по 17 ноября пройдут творческие, дискуссионные, просветительские мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния народов России.

Участие в форуме примут около ста человек, в том числе специалисты из новых регионов.

В программу фестиваля входят креативная сессия «Изменяя горизонты событий», выставки, дефиле, концерты.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России