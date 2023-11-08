Мариинский театр отметит 190-летие Александра Бородина оперой «Князь Игорь»

Мариинский театр покажет оперу «Князь Игорь» в честь 190-летия со дня рождения русского композитора Александра Бородина. Об этом сообщила пресс-служба театра.





Показы оперы пройдут дважды 12 ноября – днем и вечером. В первом спектакле главные партии исполнят Евгений Никитин, Инара Козловская, Екатерина Сергеева, Роман Широких, Владимир Ванеев и Мирослав Молчанов. В вечернем — Эдем Умеров, Татьяна Павловская, Зинаида Царенко, Александр Михайлов, Александр Морозов и Михаил Петренко.





Александр Бородин входил в состав знаменитой «Могучей кучки». Напомним, творческая группа существовала под руководством Милия Балакирева. Жизнь Бородина делилась на музыку и химию. Он был крупным ученым своей эпохи и профессором Медико-хирургической академии.





«Отважившись на написание «Князя Игоря», Бородин скрупулезно подошел и к составлению либретто. Он изучал оригинал «Слова о полку Игореве» и его разнообразные переводы, а также знакомился с трудами историков об интересовавшей его эпохе», — уточнили в пресс-службе Мариинского театра.





Впервые представление оперы состоялось в 1890-м. Показ прошел именно в Мариинском театре.









Фото: YouTube



