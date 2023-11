Клип на последнюю песню The Beatles набрал 22 миллиона просмотров

Клип к последней песне группы The Beatles (Now And Then) набрал почти 22,5 миллиона просмотров на YouTube. Такие результаты появились спустя пять дней после публикации видеоролика.





Режиссером клипа выступил оскароносный режиссер «Властелина колец» Питер Джексон. Стоит отметить, что это первая его работа в таком жанре. В клипе присутствуют ранее не опубликованные кадры самого первого видео The Beatles — несколько секунд выступления участников коллектива в кожаных костюмах. В ролике также снялись Пол Маккартни и Ринго Старр.





Напомним, сама песня была найдена в очень плохом качестве в 1994 году. Несмотря на попытки Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, улучшить композицию не удалось. Однако Питер Джексон предложил использовать искусственный интеллект после съемок документального фильма о группе в 2021 году. В результате получилось отделить голос Джона Леннона от шумов и рояля, а также почистить звук и добавить новый.