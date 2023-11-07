Конкурс «Московская реставрация» проходит в столице России в 13-й раз

Тринадцатый раз в столице РФ проходит конкурс «Московская реставрация». Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.





В ходе конкурса профессиональное жюри и москвичи выберут лучшие восстановленные в столице архитектурные памятники. Предпочтение претендентам они смогут отдать на портале «Активный гражданин». По словам Собянина, поступило более 80 заявок.





Наиболее примечательным претендентами на победу мэр считает объекты, реставрация которых закончилась этой осенью. Так, в конце октября открылось обновленное здание Театра Эстрады на Берсеневской набережной. Капремонт в нем не делали с 1961-го. Реставрация заняла четыре года.





Другим претендентом выступил бывший хлебзавод № 5 на Ходынской улице. Круглое здание построили в 1931 году. Сейчас здесь расположен центр конструктивизма «Зотов», место культурной жизни, где проводятся выставки, лекции, встречи.





Итоги конкурса будут подведены в конце 2023 года. По традиции участниками стали павильоны ВДНХ. Стоит отметить, что за последние 13 лет в Москве отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия.









Фото: YouTube