Зрители кинофестиваля «Русское зарубежье» увидят около 60 картин

Программа XVII Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» включила в себя порядка 60 картин. О проведении смотра рассказал кинорежиссер Сергей Зайцев.





В этом году в программу кинофестиваля вошли работы из Аргентины, Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Испании, Канады, Мальты, России, Франции и Швеции, уточняет ТАСС . По данным агентства, торжественное открытие состоялось в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. Количество картин стало рекордным за всю историю фестиваля.





«Сейчас стало несколько сложнее приезжать нашим друзьям из Северной Америки, из Европы, но они все равно здесь в зале вместе с нами. Сегодня здесь соотечественники из 10-12 стран, я вас приветствую и благодарю», — заявил президент фестиваля Сергей Зайцев.





Кинорежиссер пообещал делать все возможное, чтобы продолжать тяжелый труд и работу по популяризации русской культуры. Зайцев напомнил, что фестиваль проводят уже 17 лет. Дом русского зарубежья имени Солженицына занимается просветительской работой уже почти три десятилетия.









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