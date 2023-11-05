В Бангкоке выступили арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано»

05.11.2023
Российские арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано» выступили с бесплатным концертом в Бангкоке, организованном при поддержке правительства Москвы и посольства РФ в Таиланде, сообщает ТАСС.
Около 1 тыс. человек собрались в амфитеатре парка Бентякити. Артисты исполнили такие музыкальные произведения, как Ave Maria, Adagio, Per Te, Bella Ciao, ария Далилы из оперы «Самсон и Далила».
Также прозвучали советские песни «Течет река Волга», «Полюшко-поле», «Мой адрес — Советский Союз» и песня «Катюша», которая является одним из символов победы в Великой Отечественной войне.
Уже совсем скоро в Таиланде пройдут гастроли Академического театра балета имени Леонида Якобсона. Российский балетный театр выступит в Бангкоке 20-21 декабря и в Пхукете 23-24 декабря.
Фото:Pixabay.com