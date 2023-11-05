На ВДНХ открыли обновленный павильон «Макет Москвы»

К открытию международной выставки-форума «Россия» обновили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





Это уникальный интерактивный макет Москвы, который представляет собой столицу в миниатюре. Идея создать подобный проект появилась в 2011 году, а уже осенью следующего года стартовала грандиозная работа над его созданием. Макет Москвы имеет площадь 368 кв. м и включает более 20 тыс. зданий и конструкций в масштабе 1:400.





После обновления здесь появился VR-аттракцион «Полёт над макетом Москвы».





На акустическом шоу «Говорит Москва» можно услышать микс звуков, которыми наполнены улицы города: звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почётного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском спуске. Для максимального эффекта установили специальное многоканальное оборудование.





Благодаря обновлённым аудиогидам можно послушать получасовую экскурсию на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках.





В дни выставки-форума павильон будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника. Вход свободный.















