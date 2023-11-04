В Новгородской области стартовал театральный фестиваль Федора Достоевского

Международный театральный фестиваль Федора Достоевского открылся в Старой Руссе Новгородской области спектаклем «Дядюшкин сон» Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа из Витебска, сообщили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.





В Великом Новгороде фестиваль стартовал с закрытого показа камерного спектакля «Мой муж — Федор Достоевский» Театра драматических импровизаций из Санкт-Петербурга. Впервые в фестивальной истории театральной площадкой стал Музей письменности Новгородского музея-заповедника.





Фестиваль пройдет на шести площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе. Всего с 3 по 11 ноября состоится 26 показов 23 спектаклей. В фестивале примут участие представители театров из Республики Беларусь, Армении, Индии, Венгрии, Сербии, многих городов России.





В программе постановки большой и малой форм, в том числе моноспектакли, а также иммерсивные практики, театр кукол, спектакль-променад по улицам Старой Руссы, мюзикл и рок-опера. Для широкой публики фестиваль в Великом Новгороде стартует 4 ноября в концертном зале Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. «Театр пилигримов» из Иркутска покажет драйв-мюзикл «Родион», передает ТАСС





Фестиваль Федора Достоевского — один из старейших в России, проводится с 1992 года. Его мероприятия посетили более 6 тыс. участников, 500 театральных коллективов, 150 тыс. зрителей.









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