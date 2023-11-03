В Новосибирске скончался оперный певец Владимир Урбанович

В Новосибирске скончался советский и российский певец и актер Владимир Урбанович.



Артист скончался 2 ноября, сообщили в Новосибирском театре оперы и балета.



«Владимир Урбанович — из блистательной плеяды легендарных артистов новосибирской оперы, оставивших яркий след в истории нашего театра. Сибирские любители оперного искусства оценили талантливого баритона еще в самом начале его карьеры, отмечая красивый благородный тембр его голоса, высокую сценическую культуру, актерское дарование», — говорится в сообщении учреждения.



В театре отметили, что народный артист РСФСР, лауреат международной премии «Мастер сцены», кавалер ордена «Знак почета» Владимир Урбанович отдал служению на сцене новосибирского театра более 35 лет. Он исполнил более 60 партий оперной классики и произведений современных авторов.



«Часть жизни он посвятил воспитанию нового поколения вокалистов, работая на кафедре сольного пения в новосибирской консерватории. Многие его ученики сегодня поют на сцене НОВАТа, в российских и зарубежных музыкальных театрах», — рассказали в театре.



Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.



Прощание с Владимиром Урбановичем пройдет 4 ноября в похоронном доме «ИМИ» с 14:00 до 15:00.









Фото: пресс-служба НОВАТ