Ольга Любимова возложила цветы к Вечному огню в Бресте

02.11.2023
В Бресте прошло заседание совместной коллегии министерств культуры России и Белоруссии. Об этом рассказала Ольга Любимова.
Министр культуры России в Telegram-канале
поделилась подробностями рабочего визита в Белоруссию.
«Рада встретиться с коллегами, чтобы подвести итоги работы и запланировать новые дела», — написала Ольга Любимова.
Участники заседания обсудили план празднования 80-летия освобождения Белоруссии и юбилея Великой Победы в 2025-м, цифровую библиотеку Союзного государства, новые проекты в кинематографии, общий гастрольный план, выставки и другие мероприятия на следующие три года.
Ольга Любимова также посетила символ героизма республики — Брестскую крепость. Вместе с белорусским коллегой Анатолием Маркевичем и госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым министр культуры возложила цветы к Вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой