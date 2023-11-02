Ольга Любимова возложила цветы к Вечному огню в Бресте

02.11.2023

Ольга Любимова возложила цветы к Вечному огню в Бресте
В Бресте прошло заседание совместной коллегии министерств культуры России и Белоруссии. Об этом рассказала Ольга Любимова.

Министр культуры России в Telegram-канале поделилась подробностями рабочего визита в Белоруссию.

«Рада встретиться с коллегами, чтобы подвести итоги работы и запланировать новые дела», — написала Ольга Любимова.

Участники заседания обсудили план празднования 80-летия освобождения Белоруссии и юбилея Великой Победы в 2025-м, цифровую библиотеку Союзного государства, новые проекты в кинематографии, общий гастрольный план, выставки и другие мероприятия на следующие три года.

Ольга Любимова также посетила символ героизма республики — Брестскую крепость. Вместе с белорусским коллегой Анатолием Маркевичем и госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым министр культуры возложила цветы к Вечному огню в память о героях Великой Отечественной войны.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой