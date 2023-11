Последняя песня The Beatles прозвучала в эфире радио BBC

Последняя композиция английской рок-группы The Beatles официально опубликована. Песня Now and Then вышла в эфире радиостанции BBC.





Продолжительность последней композиции составила четыре минуты восемь секунд. Песня одновременно с выходом в эфир стала доступна на всех ведущих мировых стриминговых платформах. Трек довели до идеального состояния. Процесс занял 45 лет. Это последнее произведение, над которым так или иначе поработали все участники The Beatles.





Копии песни на компакт-дисках, виниле и кассете появятся в продаже 3 ноября. Несмотря на то, что для поклонников группы песня не стала новой, ее впервые услышали с чистым голосом Джона Леннона. Вокал очистили с помощью искусственного интеллекта. До этого времени копия в низком качестве гуляла по планете. Сейчас ее можно услышать без шумов и помех.





Трек дополнили партией ритм-гитары Джорджа Харрисона, которая была записана в 1995 году. В 2022 году ее доработали бас-гитарист The Beatles Пол Маккартни и ударник Ринго Старр. Гитарную аранжировку добавил Джайлз Мартин – сын продюсера почти всех альбомов группы Джорджа Мартина.









Фото: Pixabay.com