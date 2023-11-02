Последний выпуск Пушкинской энциклопедии выйдет в июне 2024 года

Об этом на заседании Патриаршего совета по культуре сообщил министр науки и высшего образования Вале...
В Московском Губернском театре 7 и 10 ноября состоится премьера комедии по пьесе А.Н. Островского «С...
Театральные показы в рамках фестиваля пройдут в трех городах.
Тема акции в этом году — «Россия объединяет».
Сериал расскажет о семействе Лужиных, которые тестируют на себе неожиданные профессии.
Об этом на заседании Патриаршего совета по культуре сообщил министр науки и высшего образования Вале...
В Московском Губернском театре 7 и 10 ноября состоится премьера комедии по пьесе А.Н. Островского «С...
Театральные показы в рамках фестиваля пройдут в трех городах.
Тема акции в этом году — «Россия объединяет».
Сериал расскажет о семействе Лужиных, которые тестируют на себе неожиданные профессии.
По словам Пескова, попытки Украины «отменить» русскую культуру, и балет в частности, являются продол...
В соцсети звезда Голливуда написала, что Израиль бомбит попавшее в ловушку население, которому некуд...
Сообщается, что в планах компании — съемки полнометражного фильма по повести Стругацких.
На концерте в Московском международном Доме музыки состоялось первое исполнение композиций «Облака»,...
Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Творческие коллективы принимают участие в проекте «Если будет Россия — значит, буду и я» в Санкт-Пет...
Программа представлена в год 155-летия со дня рождения Максима Горького.
С начала реализации программы число приобретенных в учреждения культуры региона билетов составило 51...
Визит состоится в рамках проекта Filming Locations in Russia и приурочен к первому хабаровскому межд...
На выставке представят более 50 работ, в числе которых работы Эль Греко, Диего Веласкеса, Франциско ...
Художественный фильм является ремейком одноименной комедии Эльдара Рязанова 1961 года.
Cпутниковая система связи и телевидения позволит проводить там различные лекции с учеными и изобрета...
Спектакль посвящен женам и матерям военнослужащих.
Валентина Мокроусова также работала на радио и преподавала.
Международная выставка-форум откроется 4 ноября.
02.11.2023