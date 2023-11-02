Последний выпуск Пушкинской энциклопедии выйдет в июне 2024 года

Об этом на заседании Патриаршего совета по культуре сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.По словам министра, издание подведет определенный итог в развитии пушкинистики.Валерий Фальков сообщил, что в 2023 году было реализовано 235 мероприятий, посвященных Пушкину, участниками которых стали более 60 тысяч человек. В 2024 году, в год 225-летия поэта, планируется провести более 700 тематических событий, а число их участников увеличится до 172 тысяч.