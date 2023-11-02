Московский Губернский театр представит премьеру комедии по пьесе Островского «Семейная картина»

В Московском Губернском театре 7 и 10 ноября состоится премьера комедии по пьесе А.Н. Островского «Семейная картина», передает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.



Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков отметил, что имя Островского много значит для него лично и для Губернского театра.



«Десять лет назад первой премьерой нашего молодого театра стала моя постановка "Нашла коса на камень" по произведениям Островского. То есть наш театр впервые заговорил со зрителем словами этого великого драматурга. Затем в репертуаре появился спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" — восстановленная версия легендарной постановки Олега Табакова. Островский — великий автор, он писал о нас с вами, его пьесы — вне времени. И сейчас, в его юбилейный год, мы выпускаем третью постановку по произведению Островского — "Семейная картина"», — рассказал Безруков.



Отмечается, что в постановке, где важна каждая деталь и подробность, нет второстепенных героев, а ее герои и характеры прочно вошли в русскую литературу.









Фото: пресс-служба министерства культуры

и туризма Московской области