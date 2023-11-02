Великий Новгород включен в программу «Сеть творческих городов» ЮНЕСКО

Великий Новгород вошел в программу ЮНЕСКО «Сеть творческих городов».



Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.



«Друзья, отличная новость: Великий Новгород вошел в "Сеть творческих городов" ЮНЕСКО по направлению "Музыка". По всему миру получили такой статус от ЮНЕСКО 55 новых городов. Мы стали единственным победителем из России», — написал губернатор в Telegram.



Глава региона отметил, что муниципалитет планирует создать новые проекты и фестивали.



Андрей Никитин добавил, что включение в программу позволит Великому Новгороду получить новые связи, наладить сотрудничество с другими городами-участниками в сфере культуры и искусства.



«Это очень престижно и заслуженно. Впереди нас ждут новые фестивали и проекты», — написал губернатор.









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