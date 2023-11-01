Актриса театра и кино Валентина Мокроусова умерла в 75 лет

Советская и российская актриса театра и кино Валентина Мокроусова скончалась на 76-м году жизни. Об этом сообщили «Вести FM».





Причина смерти 75-летней актрисы не уточняется. Напомним, Валентина Мокроусова родилась 1 февраля в 1948 году. В 1971-м она выпустилась из Школы-студии МХАТ. В 1976-1980 годах служила в Московском Новом драматическом театре.





С 1980-х работала диктором радиостанции «Маяк», а также на Всесоюзном радио. Этот этап ее карьеры продлился до 2006 года.





Также Мокроусова преподавала технику речи в Высшей школе телевидения «Останкино» и Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Экранный дебют актрисы состоялся в 1966 году. Артистка снялась в экранизации «Выстрела» Пушкина. Коллегами Мокроусовой на съемочной площадке тогда стали Михаил Козаков, Юрий Яковлев, Ариадна Шенгелая, Олег Табаков и многие другие. Режиссером картины выступил Наум Трахтенберг.









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