«Секретная комната» Микеланджело откроется во Флоренции

Впервые для публики откроется «секретная комната» Микеланджело Буонарроти (1475–1564). Посетить ее можно будет с 15 ноября, рассказали в Национальном музее Барджелло.





Группы по четыре человека, не не более 100 в неделю по предварительному заказу смогут побывать в «секретной комнате». Пресс-служба музея уточнила, что «секретное» пространство расположено над новой ризницей базилики Сан-Лоренцо. Стены комнаты покрыты эскизами, выполненными углем и сангиной, передает ТАСС





Строительство новой усыпальницы Микеланджело заказал Джулио Медичи – будущий папа римский Клемент VII. Это было в 1520 году. Еще раньше Микеланджело должен был создать фасад церкви. Однако грандиозный проект так и не был реализован. Художник знал о закрытом помещении, которое использовалось как склад в Сан-Лоренцо.





«Медичи не знали об этой «подсобке», поэтому именно там при согласии настоятеля Микеланджело нашел приют, когда впал в немилость к своим могущественным покровителям», — отметили в пресс-службе музея.





Микеланджело укрывался в комнате над семейной усыпальницей Медичи в период их изгнания. Позднее его простили за участие в бунте против своих покровителей. Комната впервые была обнаружена в 1975 году. Тогда же произошла реставрация, в ходе которой установили принадлежность очищенных рисунков руке Микеланджело.









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