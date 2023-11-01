Россияне смогут посмотреть балет «Лебединое озеро» в Сети

Проект «Всемирный день балета в Санкт-Петербурге» позволит россиянам увидеть знаменитое «Лебединое озеро» онлайн. Трансляция пройдет «ВКонтакте» 2 ноября.





В 19:00 по московскому времени пользователи Сети смогут посмотреть трансляцию балета «Лебединое озеро». В постановке участвуют заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, лауреат международных конкурсов Дмитрий Соболевский, а также учащиеся хореографических школ Петербурга.





Проект направлен на профессиональную поддержку и творческое общение с мастерами сцены детей, которые обучаются классической хореографии, отметили в пресс-службе. Напомним, он реализуется в Год наставника.





«Несомненно, молодым танцовщикам необходима дополнительная профессиональная и эмоциональная помощь в их развитии, мотивация к выступлениям, создание единой творческой среды», — говорится в сообщении пресс-службы.





В рамках проекта также пройдет творческая встреча с народной артисткой России, лауреатом государственной премии Илзе Лиепой. Прямой эфир также пройдет 2 ноября в 16:00 «ВКонтакте».









Фото: Пресс-служба проекта «Всемирный день балета в Санкт-Петербурге»