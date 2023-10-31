Работы художника из ДНР впервые появятся на выставке в Липецком музее

Выставка 34 работ художницы Елены Григорьевой из ДНР впервые пройдет в Липецком областном краеведческом музее. Об этом журналистам рассказала представитель учреждения Татьяна Никифорова.





Музей впервые проведет выставку «Стихия цветной воды». Работы Елены Григорьевой никогда прежде не выставлялись в музее, приводит ТАСС слова Никифоровой. Выставка была предложена музеем «Арт-Донбасс».





«Это 34 акварели, в основном — пейзажи на бумаге и шелке. Она рисует Донецк, его область: пейзажи Донбасса в акварелях», — уточнила Никифорова.





По ее словам, проект начнет работать 8 ноября. Выставка продлится до 14 января. Зрители увидят произведения «Набережная реки Кальмиус», «Любимое место отдыха дончан», «Степные великаны», «Гроза над Азовским морем», «Вечер на даче» и многие другие. Стоит отметить, Елена Григорьева является членом Донецкой организации Союза художников ДНР. Художница также занимается книжной графикой и монументально-декоративной живописью. Ее работы выставлены в музеях России и Украины, а также находятся в частных коллекциях зарубежных стран.









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