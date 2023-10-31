Лучшие европейские фильмы покажут в рамках фестиваля Европейского кино

Фестиваль «Свидания на Театральной» начнется в Рязани 13 ноября.
Знаменитый советский грузинский актер скончался на 92-м году жизни.
Артист примет участие в постановке о еврейском погроме.
Концерт пройдет в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе.
Документальный сериал «Русское наследие. Возвращение домой» вышел в Сети.
Фестиваль «Свидания на Театральной» начнется в Рязани 13 ноября.
Знаменитый советский грузинский актер скончался на 92-м году жизни.
Артист примет участие в постановке о еврейском погроме.
Концерт пройдет в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе.
Документальный сериал «Русское наследие. Возвращение домой» вышел в Сети.
Артисты прочли произведения Максима Горького, Михаила Шолохова и других авторов.
Третий международный кинофестиваль открылся с работ студии «Татармультфильм».
Глава республики Алан Гаглоев вручил награду директору музея Мерабу Зассееву.
Торжественная церемония состоится в Кафедральном соборе.
Советская и российская актриса работала в Театре кукол имени Сергея Образцова.
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Старейший фестиваль новой музыки пройдет с 17 по 27 ноября. ...
После него в списке идут Элвис Пресли и клавишник группы The Doors Рэй Манзарек.
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Релиз записей Красноярского академического симфонического оркестра состоялся 27 октября.
Выставка-форум откроется в День народного единства, 4 ноября.
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Фестиваль пройдет с 1 по 15 ноября и представит самые заметные проекты стран Европейского союза за п...
Филиал, куда входят музей «Ставка Сталина» и Ржевский мемориал Советскому солдату с выставочным пави...
31.10.2023