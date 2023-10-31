Лучшие европейские фильмы покажут в рамках фестиваля Европейского кино

В рамках фестиваля Европейского кино пройдут бесплатные онлайн-показы.



Фестиваль пройдет с 1 по 15 ноября и представит самые заметные проекты стран Европейского союза за последние несколько лет.



В программу смотра в этом году вошли 21 картина из Бельгии, Франции, Испании, Италии, Чехии, Германии и других стран. В число картин вошли ленты «Уроки фарси» Вадима Перельмана, «Китобой» Филиппа Юрьева, «Стефан Цвейг: Прощание с Европой» Марии Шрадер, «Мисс Выборг» Марианны Блихер и другие картины.





Фестиваль Европейского кино проводится под эгидой представительства Европейского союза уже более 15 лет.











