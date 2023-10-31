В Китае откроется выставка «Репин: миф о Толстом»

В музее китайского художника и писателя Му Синя в Учжэне 6 ноября откроется выставка «Репин: миф о Толстом» из Государственного музея Л.Н. Толстого, сообщает пресс-служба учреждения.





Репин и Толстой дружили 30 лет. И хотя первый портрет Толстого написан Репиным только через семь лет после знакомства, уже с самого начала их дружбы Репин смотрел на Толстого как на мифологического героя. Вот только несколько сравнений, которыми впоследствии наделил художник писателя в своих воспоминаниях «Далекое близкое»: чародей, мой лесной царь, несомненный властелин, благородный Прометей, мой герой-полубог.





Репин писал, что тянулся к Толстому «по закону притяжения малых тел к большим». За годы близкого общения с Толстым неутомимый Репин, говоривший о себе, что он «не из талантливых, а из трудолюбивых», исполнил несколько десятков живописных и графических изображений писателя.



Музей Му Синя стремится показывать в основном подлинные работы и предметы, поэтому для этой выставки китайский музей запросил несколько живописных работ Репина из фондов музея Л.Н. Толстого («Толстой в розовом кресле», «Толстой по ту сторону жизни», автопортрет Репина), а также ряд репинских живописных работ в копиях Т.Л. Сухотиной-Толстой, Ю.И. Игумновой, Н.В. Орлова. В числе отобранных предметов несколько писем Толстого и Репина, книжные издания романа «Воскресение», трактатов «Что такое искусство?», «Так что же нам делать?», фотографии Толстого и Репина, графические зарисовки Репина, на которых запечатлен Толстой и члены и его семьи.



«Льва Николаевича Толстого очень любят и почитают в Китае, — рассказывает директор Государственного музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов. — Особенно любимы его романы "Воскресение" и "Анна Каренина". Возможно, интерес китайцев к произведениям русского писателя вызван тем, что сам Лев Николаевич интересовался учением Конфуция, буддизмом, китайской философией. Это импонирует китайцам, им хочется узнавать о жизни русского классика больше, поэтому музей художника и писателя Му Синя в Китае Muxin Art Museum запросил выставку о создании И.Е. Репиным образа Л.Н. Толстого. Великолепное современное оборудование, которым оснащен музей, позволит создать особые условия экспонирования предметов. Планируется, что выставка в Музее Му Синя положит начало долгосрочному сотрудничеству Государственного музея Л.Н. Толстого с китайскими музеями: главным партнером станет Шанхайский исторический музей».













Фото: фрагмент работы Репина «Лев Николаевич Толстой босой»







