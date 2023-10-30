Спектакли по Чехову поставят десять коллективов на фестивале театров кукол в Москве

Творческие коллективы из десяти регионов России покажут свои спектакли на первом Московском фестивале театров кукол «Чехонте фест». Об этом рассказал художественный руководитель Московского театра кукол Борис Голдовский на пресс-конференции в ТАСС.





Десять российских театров со своим репертуаром участвуют в фестивале. Организаторы отбирали очень тщательно, признался Голдовский. По его словам, более 100 крупных профессиональных театров России рассматривались для участия.





«У порядка 40 театров есть интересные спектакли по произведениям Антона Павловича», — поделился Голдовский.





Фестиваль откроется 1 ноября с показа «Каштанки» Московского театра кукол – организатора мероприятия. В церемонии примет участие робот Антоша Чехонте.





Всего в фестивале заявлены постановки десяти театров. Они поставят спектакли по самым известным произведениям Чехова, включая «Чайку» и «Вишневый сад». Всего будут представлены 11 постановок. Также зрители увидят робототехнический спектакль «В ученом сообществе».





В программу фестиваля войдет и выставка книг писателя.









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