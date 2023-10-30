Стартовали съемки отечественной комедии «В Баню!»

Стартовали съемки российской комедии «В Баню!».



Производством картины занимается студия «Искусство для людей». Фильм снимается при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.



Центральный персонаж фильма — прораб Иван Плотников, который однажды оказывается на чемпионате России по банному мастерству. Умение терпеть должно помочь герою получить главный приз и вернуть уважение к себе.



Авторами сценария выступили Кирилл Соколов, Арсений Соколов и Данил Иванов. Имя режиссера проекта пока не называется.



Главные роли в комедии сыграют Михаил Тройник, Юлия Александрова, Федор Лавров и Юрий Ицков.



Премьера фильма запланирована на 2024 год.









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