Стартовали съемки отечественной комедии «В Баню!»

30.10.2023

Стартовали съемки отечественной комедии «В Баню!»
Стартовали съемки российской комедии «В Баню!».

Производством картины занимается студия «Искусство для людей». Фильм снимается при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Центральный персонаж фильма — прораб Иван Плотников, который однажды оказывается на чемпионате России по банному мастерству. Умение терпеть должно помочь герою получить главный приз и вернуть уважение к себе.

Авторами сценария выступили Кирилл Соколов, Арсений Соколов и Данил Иванов. Имя режиссера проекта пока не называется.

Главные роли в комедии сыграют Михаил Тройник, Юлия Александрова, Федор Лавров и Юрий Ицков.

Премьера фильма запланирована на 2024 год.


Фото: Pixabay.com