Гитарист Dire Straits Джек Сонни умер на 69-м году жизни

Гитарист британской рок-группы Dire Straits Джек Сонни скончался 30 августа. Такую информацию подтвердили его коллеги.

Прощальное послание музыканты оставили в социальной сети X (ранее Twitter).

«Джек Сонни, покойся с миром», — написал коллектив.

Группа Dire Straits начала существовать в 1977 году в Лондоне. Ее основали братья-гитаристы Марк и Дэвид Нопфлеры. Первый также взял на себя функции вокалиста. К ним присоединились басист Джон Иллсли и ударник Пик Уизерс. В середине 1980-х коллектив достиг пика популярности. Тогда в состав группы вошел саксофонист Крис Уайт.

Джек Сонни познакомился с Нопфлерами во время работы в музыкальном магазине на Манхэттене. Гитарист присоединился к группе в 1984 году перед записью альбома Brothers in Arms.

В 2017 году эксперты и поклонники Dire Straits добились включения коллектива в Зал славы рок-н-ролла. Тогда же Сонни и другие бывшие члены группы создали свой проект под названием Dire Straits Legacy.









Фото: YouTube