Фильм «Золотая бронза» о пострадавших в Беслане получил награду за лучший сценарий

Фильм «Золотая бронза» режиссера Игоря Копылова победил в номинации «Лучшая сценарная работа» на II Открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании «Триикс медиа».





Отдельную благодарность выразили директору фестиваля Александре Жуковой. «За то, что наша кинокартина была отобрана для участия», — пояснили в пресс-службе.





Представители кинокомпании отметили, что картина состоит из пяти новелл про дружбу и взросление детей, которые пережили трагедию Беслана в 2004 году. Прототипами главных героев являются олимпийский чемпион Заурбек Сидаков и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов.





Фильм снят при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Инесса Юрченко и Сергей Щеглов стали продюсерами картины. Артисты театров Владикавказа и жители Северной Осетии сыграли в киноленте.





Фестиваль в этом году приурочен к 80-летию битвы за Сталинград. В конкурсную программу вошли 32 отечественных фильма.









Фото: кадр из фильма «Золотая бронза»