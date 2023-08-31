Певица Zivert уволила своего концертного директора

Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила об увольнении своего концертного директора.



Певица написала на своей странице в соцсети, что уволила концертного директора Влада Полякова. Причиной увольнения стала несанкционированная продажа билетов на концерты артистки.



«Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет, — написала певица. — Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов», — рассказала певица.



Певица добавила, что «зачистила» бывший департамент и наняла нового концертного директора. Им стала Евгения Лазаревская.



По словам Zivert, новый сезон она начала с «генеральной уборки».









Фото: Zivert/YouTube