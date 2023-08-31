Выходит в прокат фильм для детей «Чижик-пыжик возвращается»

31.08.2023
В России в широкий прокат выходит фильм студии им. Горького «Чижик-пыжик возвращается».
Фильм стал первым большим проектом студии для детей после ее перезапуска.
«Это настоящее детское кино в лучших традициях Киностудии Горького. Их будет больше, мы обязательно будем делать хорошее качественное детское кино, возрождая таким образом эти традиции», — сказала гендиректор студии Юлиана Слащева.
Фильм расскажет о школьниках из Екатеринбурга, которые отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург в День города. Главными героями оказываются девочка-блогер, мечтающая о множестве подписчиков, и отличник, который хочет предотвратить развод родителей. Дети становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры и решают вернуть ее.
Создатели фильма строят планы на второй и третий фильмы по сюжету «Чижика-пыжика».
Фото: кадр из фильма "Чижик-пыжик возвращается"