Выходит в прокат фильм для детей «Чижик-пыжик возвращается»

В России в широкий прокат выходит фильм студии им. Горького «Чижик-пыжик возвращается».



Фильм стал первым большим проектом студии для детей после ее перезапуска.



«Это настоящее детское кино в лучших традициях Киностудии Горького. Их будет больше, мы обязательно будем делать хорошее качественное детское кино, возрождая таким образом эти традиции», — сказала гендиректор студии Юлиана Слащева.



Фильм расскажет о школьниках из Екатеринбурга, которые отправляются на экскурсию в Санкт-Петербург в День города. Главными героями оказываются девочка-блогер, мечтающая о множестве подписчиков, и отличник, который хочет предотвратить развод родителей. Дети становятся свидетелями кражи знаменитой скульптуры и решают вернуть ее.



Создатели фильма строят планы на второй и третий фильмы по сюжету «Чижика-пыжика».









Фото: кадр из фильма "Чижик-пыжик возвращается"