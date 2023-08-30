Лилиана Кавани удостоилась почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

30.08.2023

Лилиана Кавани удостоилась почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
Церемония вручения почетного «Золотого льва святого Марка» итальянскому режиссеру Лилиане Кавани стала началом 80-го Венецианского кинофестиваля. Она состоялась в среду, 30 августа.

Кавани, которой в январе исполнилось 90 лет, была встречена продолжительными овациями, а зал встал в ее честь. Награду вручала британская актриса Шарлотта Рэмплинг, сыгравшая одну из главных ролей в ее фильме «Ночной портье» (1974).

В своей благодарственной речи Кавани отметила, что кинематограф дал ей возможность передать свои мысли и идеи. Она также выразила признательность режиссерам Витторио Де Сике и Ингмару Бергману за то, что их фильмы непрерывно задумываются о человеческой судьбе, несмотря на различия в культурах.

Лилиана Кавани начала свою карьеру в начале 60-х и сняла несколько исторических фильмов, таких как «Галилей» и «Франциск Ассизский». Однако наибольшую известность ей принесли работы «Ночной портье» и «Шкура» (1981). Ее фильмы «Каннибалы», «Гость» и «По ту сторону добра и зла» также получили признание зрителей. На фестивале будет показан ее последний фильм «Срок времени», в котором снялась российская актриса Ксения Раппопорт. Вторую почетную статуэтку за вклад в кинематограф получил гонконгский актер Тони Люн Чу Вай.


Фото: YouTube