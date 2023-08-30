Лилиана Кавани удостоилась почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Церемония вручения почетного «Золотого льва святого Марка» итальянскому режиссеру Лилиане Кавани стала началом 80-го Венецианского кинофестиваля. Она состоялась в среду, 30 августа.





Кавани, которой в январе исполнилось 90 лет, была встречена продолжительными овациями, а зал встал в ее честь. Награду вручала британская актриса Шарлотта Рэмплинг, сыгравшая одну из главных ролей в ее фильме «Ночной портье» (1974).





В своей благодарственной речи Кавани отметила, что кинематограф дал ей возможность передать свои мысли и идеи. Она также выразила признательность режиссерам Витторио Де Сике и Ингмару Бергману за то, что их фильмы непрерывно задумываются о человеческой судьбе, несмотря на различия в культурах.





Лилиана Кавани начала свою карьеру в начале 60-х и сняла несколько исторических фильмов, таких как «Галилей» и «Франциск Ассизский». Однако наибольшую известность ей принесли работы «Ночной портье» и «Шкура» (1981). Ее фильмы «Каннибалы», «Гость» и «По ту сторону добра и зла» также получили признание зрителей. На фестивале будет показан ее последний фильм «Срок времени», в котором снялась российская актриса Ксения Раппопорт. Вторую почетную статуэтку за вклад в кинематограф получил гонконгский актер Тони Люн Чу Вай.









Фото: YouTube