Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека отпразднует 267-летие

Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека отпразднует свой день рождения в среду, 30 августа. Об этом газете «Культура» сообщила ее пресс-служба.





Уже 267 лет библиотека идет рука об руку с русским профессиональным театром. В 1756 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении русского для представления трагедий и комедий театра». Именно это событие дало жизнь Театральной библиотеке. В основе ее собраний — рукописные пьесы труппы Федора Волкова, первого русского актера.





Библиотека сменила множество адресов за годы своего существования. В последнем — здании Александринского театра — она прожила более полувека.





На улице Зодчего Росси библиотека обосновалась лишь в 1889 году. После 1917-го она распахнула свои двери как для специалистов, так и для всех интересующихся театральным искусством.





Названия библиотеки менялись. Однако суть всегда была неизменна — служение во благо и процветание Русского театра, заключили в пресс-службе.









Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки