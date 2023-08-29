Фестиваль российского кино открылся в Пекине

Торжественная церемония открытия Фестиваля российского кино Russian Film Festival состоялась в Пекине с показом картины «Бультерьер» Василия Быстрова. Об этом информирует ТАСС.





Врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова оценила масштаб фестиваля. Она обратила внимание на интерес китайских зрителей к спортивным драмам. По ее словам, картина «Движение вверх» стала одним из самых успешных фильмов в местном прокате.





«В этом году мы особенно рады провести такой масштабный фестиваль в Китае», — сказала Наумова.





В открытии фестиваля приняли участие актеры Макар Хлебников и Евгения Лапова, режиссеры Ирина Гобозашвили и Александр Хант. Продюсеры Валерия Охотницкая и Мария Наговицына также присутствовали на церемонии.





Российские фильмы будут доступны в Пекине до 2 сентября. Затем фестиваль переедет в Сучжоу на один день. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России совместно с China Film Art Research Center. Роскино выступает организатором фестиваля.









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