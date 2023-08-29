Фильму «Холоп 2» предсказали половину успеха «Чебурашки»

Фильм «Холоп 2» может «чебурахнуть», уверен гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (ABK) Роман Исаев. Об этом он рассказал в интервью Об этом он рассказал в интервью НСН





По словам Исаева, ближайшим крупным проектом станет очередной фильм, снятый по мотивам русских народных сказок. Речь идет о картине «По щучьему велению». Компания НМГ выпустит фильм в прокат этой осенью, в конце октября.





В новогодние праздники россияне увидят ленту «Холоп 2» и очередную анимацию от «Мельницы». Также в прокате ожидаются множество фестивальных релизов, которые собирают призы на смотрах.





«Надеемся, что "Холоп 2" "чебурахнет" хотя бы наполовину и наберет три-четыре миллиарда рублей», — высказался Исаев.





Он добавил, что до этого времени кинотеатрам надо дожить. По мнению Исаева, они смогут это сделать с их безграничной волей к развитию.





В фильме «Холоп 2» Клима Шипенко снялись Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие знаменитые российские актеры. Премьера в России состоится 1 января.









Фото: кадр из трейлера «Холоп 2»



