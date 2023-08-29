Более 6 тысяч зрителей посетили концерты под открытым небом на острове Канта в Калининграде, передает пресс-служба Международного конкурса им. П.И. Чайковского.



Концерты проходили в рамках VII Международного фестиваля «Территория мира — территория музыки».



«Три дня под открытым небом звучали произведения русских и зарубежных классиков — С. Рахманинова, С. Прокофьева, М. Равеля, К. Дебюсси, П. Чайковского, М. Мусоргского, К. Сен-Санса, Дж. Россини, Ж. Бизе — Ф. Борна, Р. Штрауса, Ф. Мендельсона», — говорится в сообщении конкурса.



Отмечается, что фестиваль прошел при участии Дениса Мацуева, Вадима Репина, Сергея Елецкого, выдающихся дирижеров современности Ярослава Забояркина, Клемана Нонсье, Дмитрия Юровского и других известных музыкантов.









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