Стала известна дата цифрового релиза пятой части «Индианы Джонса»

Пятая часть франшизы «Индиана Джонс» будет доступна на цифровых платформах с 29 августа.



Лента выйдет на платформах спустя месяц после выхода в кинотеатрах.



В прокате фильм с Харрисоном Фордом собрал более 380 миллионов долларов. По информации Variety, новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» стали «самым ярким разочарованием» лета и могут стать убыточными.



Главный аналитик Boxoffice Pro Шон Роббинс заявил, что студии-создатели фильмов столкнулись с увеличением стоимости производства во время пандемии коронавируса.



Режиссером пятой части «Индианы Джонса» стал Джеймс Мэнголд. Главные роли в картине сыграли Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас.









Фото: кадр из фильма "Индиана Джонс"