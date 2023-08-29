Русский музей и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь создали культурный центр

Русский музей подписал соглашение о сотрудничестве со Свято-Успенским Псково-Печерским монастырем, передает пресс-служба музея.



Соглашение предполагает создание культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Печоры».



Документ подписали гендиректор Русского музея Алла Манилова и Игумен Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря митрополит Тихон (Георгий Шевкунов).



Отмечается, что первым проектом культурного центра стала выставка «Коллекция архимандрита Алипия. К 550-летию Псково-Печерского монастыря». В экспозицию вошли 22 произведения искусства XVIII-XX веков из числа переданных в дар Русскому музею архимандритом Алипием. В их число вошли работы Ивана Айвазовского, Василия Поленова, Владимира Маковского, Бориса Кустодиева, других выдающихся мастеров.



«Наше сотрудничество затронет сразу несколько ключевых направлений: проведение художественных выставок выдающихся произведений из собрания Русского музея, просветительские программы для детей, студентов, участников СВО и их семей, инклюзивные проекты. Специальные программы будут посвящены иконописи, вопросам реставрации темперной живописи, истории создания предметов церковного декоративно-прикладного искусства. Создание выставочного центра "Русский музей — Печоры" обеспечит широкий доступ посетителей, жителей города Печоры и Псковской области, паломников и туристов к выдающимся памятникам русской культуры и искусства из собрания Русского музея», — рассказала о сотрудничестве учреждений Алла Манилова.









Фото: пресс-служба Русского музея